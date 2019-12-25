Поставки игристых вин из Белоруссии в РФ выросли в 21 раз

По словам эксперта, такое аномальное увеличение можно объяснить "эффектом низкой базы".

Поставки игристых вин из Белоруссии в Россию выросли в 21 раз. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на данные алкогольной компании Luding Group.

Согласно предоставленной статистике, в первом квартале 2025 года поставки выросли до 11,8 тыс. декалитров. По словам главы информационного центра WineRetail Александра Ставцева, такое аномальное увеличение можно объяснить "эффектом низкой базы". Он подчеркнул, что производители напитков приобретают виноматериал у государств, которые отказались от торговли с РФ, после чего разливают его у себя.

Ранее мы сообщали, что петербургский парламент в третьем чтении принял закон о "наливайках".

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