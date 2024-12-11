Розничная продажа шампанского составила 23,522 млн декалитров.

Продажи игристых вин в России в 2024 году выросли на 8,6%. Об этом сообщили в пресс-службе Росалкогольтабакконтроля.

По данным ведомства, розничная продажа шампанского составила 23,522 млн декалитров. Также сообщается, что крепкий алкоголь был продан в объеме 121,347 млн декалитров. Продажа коньяка увеличилась до 14,149 млн декалитров. При этом сократились продажи плодовой алкогольной продукции – до 9,392 миллиона декалитров.

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