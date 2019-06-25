Во Франции пассажирский "Боинг 777" врезался в здание аэропорта

Boeing 777 авиакомпании Kuwait Airways врезался в строение аэропорта в Ницце (Франция).
ЧП произошло во время рулежки в аэропорту Ниццы Боинг 777 с пассажирами врезался в здание аэропорта. При этом у самолета было повреждено левое крыло. Пассажиры не пострадали. Они были эвакуированы с самолета. Авиакомпания и аэропорт обеспечили пассажиров всем необходимым.
Из-за инцидента были задержаны и другие рейсы. Что послужило причиной ЧП, предстоит разобраться.
Ранее: В аэропорту Торонто в самолете забыли спящую девушку.
Видео:Twitter/ Kuwait Airways
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