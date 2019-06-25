Во Франции пассажирский "Боинг 777" врезался в здание аэропорта

Самолет Kuwait Airways врезался в одно из строений аэропорта в Ницце. Пассажиры не пострадали.

Boeing 777 авиакомпании Kuwait Airways врезался в строение аэропорта в Ницце (Франция).

ЧП произошло во время рулежки в аэропорту Ниццы Боинг 777 с пассажирами врезался в здание аэропорта. При этом у самолета было повреждено левое крыло. Пассажиры не пострадали. Они были эвакуированы с самолета. Авиакомпания и аэропорт обеспечили пассажиров всем необходимым.

Из-за инцидента были задержаны и другие рейсы. Что послужило причиной ЧП, предстоит разобраться.

Ранее: В аэропорту Торонто в самолете забыли спящую девушку.

Видео:Twitter/ Kuwait Airways