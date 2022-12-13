Анн-Клер Лежандр рассказала о правовой основе данного решения.

Во Франции изучают возможность использования замороженных активов РФ для помощи Украине в вопросе восстановления страны. Соответствующее заявление в ходе интервью с российскими журналистами сделала официальный предтавитель местного министерства по иностранным делам Анн-Клер Лежандр. Иностранная чиновница добавила, что Париж будет руководствоваться нормами международного права.

Вопрос будет изучаться в соответствии с международным правом, европейским правом и французским законодательством. в настоящее время в ЕС имеются значительные суммы замороженных российских активов. Анн-Клер Лежандр, пресс-секретарь МИД Франции

Дипломат пояснила, что на текущий момент в нескольких западных странах проводится исследование с целью выяснить, как можно при правовой базе использовать эти российские замороженные активы в помощь киевскому режиму. По мнению Анн-Клер Лежандр, в любом случае ответственность будет лежать на руках тех, то сделал выбор в пользу поддержки российской "военной машины" и экономики, а также продолжает это делать несмотря на введенные санкции и международное осуждение. Франция призвала Москву вернуться к поведению "ответственной державы", так как Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН и выступает одним из гарантов соблюдения Устава ООН.

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