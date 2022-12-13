Анн-Клер Лежандр оценила вводимые энергетические эмбарго для экономики РФ.

Европа смогла снизить зависимость от российского природного газа с 40% в начале 2022 года до 8% на текущий момент. Соответствующее заявление в интервью с российскими журналистами сделала французский официальный представитель министерства иностранных дел Анн-Клер Лежандр. Иностранная чиновница уточнила, что аналогичные действия предпринимаются странами коллективного Запада в отношении эмбарго на российскую нефть. Эти ограничения и запреты европейка сочла "изменениями для будущего региона". В Париже полагают, что за прошлый год Москва лишилась 50 миллиардов рублей в качестве государственных доходов от реализации энергетических носителей.

Мы сегодня зависим от российского газа всего на 8%. Это необратимый процесс, поскольку речь идет о глубоком стратегическом изменении в структурировании европейского энергобалансаю Анн-Клер Лежандр, пресс-секретарь МИД Франции

Напомним, что энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля 2022 года. В тот момент возникли первые перебои с поставками природного газа из России в отдельные страны ЕС, связанные в том числе с проблемами с техническим обслуживанием турбин для трубопровода "Северный поток".

Во Франции заявили, что продолжают выдавать визы российским гражданам.

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