Во Франции 5 детей погибли в ДТП с возгоранием

Еще 4 человека получили травмы различной тяжести.

Во Франции в ДТП погибли 5 детей, еще 4 человека пострадали.

RMC сообщает, что авария произошла на автотрассе А7. По предварительным данным установлено, что у микроавтобуса "Рено" отказали тормоза. В результате машина вылетела с дорожного полотна, перевернулась и загорелась.

На момент аварии в машине, рассчитанной на 7 человек, было 9. Большинство из которых дети, которые возвращались с отдыха. В результате ДТП погибли 5 детей в возрасте от 3 до 14 лет. Еще 4 человека, ребенок и трое взрослых, получили травмы различной тяжести.

Премьер-министр Франции выразил свои соболезнование и поблагодарил спасателей за оперативность.

Видео: CNEWS

Фото:RMC