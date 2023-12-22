Во Флориде стартовала ракета SpaceX с космическими туристами

Полет организовала компания Axiom Space.

Американская ракета-носитель Falcon 9 стартовала в штате Флорида с пилотируемым кораблем Dragon. Известно, что аппарат должен доставить на Международную космическую станцию миссию Ax-3 с экипажем из четырех человек. Старт ракете был дан в 16:49 вечера по времени Восточного побережья США (в 00:49 утра 19 января по времени Москвы) с территории космодрома, размещенного на мысе Канаверал. Запуск должен был состояться днем ранее, однако его пришлось отложить. Причины этого в компании-операора SpaceX не назвали. В пресс-службе пояснили, что специалистам нужно было дополнительное время для подготовки к старту.

Позже было уточнено, что полет проходит штатно. Первая ступень, после отделения от ракеты-носителя, уже совершила успешное возвращение на Землю. А вторая ступень продолжила движение. Стыковка корабля с орбитальной станцией ожидается в субботу, 20 января. Ориентировочно, это произойдет около 13:15 по московскому времени. Путешественники останутся на МКС две недели. Они будут задействованы в проведении научных работ.

Известно, что в состав экипажа Ax-3, полет которого организует частная компания Axiom Space, вошли итальянский пилот Вальтер Вилладей, астронавт Европейского космического агентства, гражданин Швеции, Маркус Вандт, первый гражданин Турции, который побывает в космосе - военный пилот Альпер Гезеравчи. Руководит данным экипажем на МКС бывший астронавт из NASA, сотрудник Axiom Майкл Лопес-Алегрия.

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Фото и видео: Space X