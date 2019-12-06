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Во Флориде ликвидировали стрелка на авиабазе ВМС США

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Он успел ранить минимум десять человек.

Во Флориде ликвидировали стрелка на авиабазе ВМС США. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источник в ВМС США.

Активный стрелок мертв...В настоящий момент обеспечена безопасность обоих выходов авиабазы

говорится в сообщении ВМС в Twitter

Ранее специалистам пришлось оцепить объект Pensacola из-за информации о вооруженном человеке. На данный момент спецслужбы устанавливают количество раненых. Госпитализировано не меньше десяти человек

Ранее Piter.tv писал о том, что Марию Бутину освободили из тюрьмы в США.

Фото: Twitter/U.S. Navy

Теги: авиабаза, вмс, стрелок, сша, флорида
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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