Он успел ранить минимум десять человек.

Во Флориде ликвидировали стрелка на авиабазе ВМС США. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источник в ВМС США.

Активный стрелок мертв...В настоящий момент обеспечена безопасность обоих выходов авиабазы говорится в сообщении ВМС в Twitter

Ранее специалистам пришлось оцепить объект Pensacola из-за информации о вооруженном человеке. На данный момент спецслужбы устанавливают количество раненых. Госпитализировано не меньше десяти человек

Ранее Piter.tv писал о том, что Марию Бутину освободили из тюрьмы в США.

Фото: Twitter/U.S. Navy