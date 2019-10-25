Во Дворце творчества в Выборге продолжается ремонт

Подрядчик не успел выполнить все работы к началу учебного года.

Продолжается ремонт здания Дворца творчества. Работы, согласно контракту должны были закончиться, к началу учебного года. Подрядная организация ООО "Балтийская Инициатива", с которой был заключен контракт на частичный ремонт помещений, обязательства не выполнила. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В связи с этим администрацией МБОУ ДО "Дворец творчества" было принято решение об организации учебного процесса на базе близлежащих общеобразовательных организаций и в здании учреждения на Выборгской, 25, а также в онлайн-формате.

В здании на Выборгской, 25 проводятся занятия по английскому языку, хореографии, кружевоплетению на коклюшках, обучению игре на фортепиано, эстетической и художественной гимнастике. Кружки макраме и спортивного туризма расположились на базе школы №10, воспитанники детского объединения "Знайка" занимаются в школе № 8 и школе №12. Также в СОШ № 12 нашлось место для кружков "Юный художник", "Декор Лэнд", "Цветные фантазии", "Английский язык".

Часть воспитанников продолжают получать дополнительное образование дистанционно.

В рамках ремонтных работ обновлены кровля, фасад, помещения здания, частично заменено ограждение территории. Также была приобретена новая мебель и оборудование, в том числе компьютерная техника. На эти цели было выделено около 5 млн рулей из областного и местного бюджетов. Также средства выделили депутаты ЗакСа.

В Выборгском районе 11-классники готовятся к итоговому сочинению.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО