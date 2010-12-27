Выборгский Дворец творчества встретил гостей из Финляндии

В рамках встречи участники обсудили образование детей, критерии выбора секций и кружков, посетили занятия, а также обсудили возможность заключения соглашений в области дополнительного образования.

В Выборгском Дворце творчества состоялась встреча районной администрации с мэром Варкауса (Финляндия) Ханну Тсупари и представителями муниципалитета города. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгского района" Ленобласти.

Зампредседателя комитета по внутренней политике и международным связям администрации МО "Выборгский район" Владимир Васильев заявил, что партнерство двух стран развивает дружеские связи и позволяет обмениваться опытом. В свою очередь мэр Варкауса пригласил детей принять участие в фестивале "Векара-Варкаус", который состоится летом 2020 года. Также Ханну Тсупари поблагодарил за теплый приём во Дворце Творчества.

Фестиваль "Векара-Варкаус" проводится ежегодно. На мероприятие приезжает много детей из Петербурга и Ленобласти. Таким образом, между Выборгом и Финляндией поддерживаются теплые отношения, основанные на долгосрочном сотрудничестве.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Светогорске открылся новый скейт-парк.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти