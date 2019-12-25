В Выборгском районе 11-классники готовятся к итоговому сочинению

Основной день написания итогового сочинения – 1 декабря 2021 года, резервные дни – 2 февраля и 4 мая 2022 года. Итоговое сочинение (изложение) является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования.

В среду, 20 октября, более 500 учащихся 11 классов Выборгского района написали репетиционное сочинение (изложение). Пунктами его проведения являются общеобразовательные организации, в которых обучаются выпускники. Проверка работ будет осуществляться экспертами комиссии на муниципальном уровне. Результаты станут известны на следующей неделе. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Проведение традиционного репетиционного сочинения поможет выпускникам школ Выборгского района ознакомиться с процедурой, оценить свой уровень готовности и содержательно подготовиться к итоговому сочинению. Для сотрудников пунктов и экспертов это также будет тренировкой своих обязанностей. Лариса Самченко, председатель комитета образования районной администрации

На пункте проведения в школе №6 Выборга были соблюдены все необходимые условия: наличие у ученика только паспорта и ручки. В аудитории предоставляется орфографический словарь, использование своей литературы запрещено, как и телефона, фото- и видеоаппаратуры.

Писать работу выпускники будут 3 часа 55 минут. Несмотря на то, что это репетиционное сочинение, ребята волнуются. Они понимают степень ответственности, ведь это проверка их знаний, которые они должны продемонстрировать через месяц на итоговом сочинении. Елена Гутник, директор школы №6 г. Выборга

Основной день написания итогового сочинения – 1 декабря 2021 года, резервные дни – 2 февраля и 4 мая 2022 года.

Определены направления тем:

1. Человек путешествующий: дорога в жизни человека.

2. Цивилизация и технологии - спасение, вызов или трагедия?

3. Преступление и наказание - вечная тема.

4. Книга (музыка, спектакль, фильм) - про меня.

5. Кому на Руси жить хорошо? - вопрос гражданина.

Итоговое сочинение (изложение) является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования.

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Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО