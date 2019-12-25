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Выборгские старшеклассники изучают педагогику и психологию
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Выборгские старшеклассники изучают педагогику и психологию

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Это совместная работа ЛГУ имени Пушкина, Выборгского филиала вуза, районного комитета образования Выборга и района.

В начале октября в стенах выборгской школы № 7 стартовал новый образовательный проект. Это совместная работа ЛГУ имени Пушкина, Выборгского филиала вуза, районного комитета образования Выборга и района. Программа осуществляется в рамках сетевого взаимодействия по программе "Суббота выборгского школьника".

Первыми слушателями стали старшеклассники нескольких выборгских школ, мотивированные на изучение предметов психолого-педагогической направленности.

Проект уже опробован в Гатчинском районе, где он реализуется с 2018-го года. Он служит профориентации старшеклассников и, в конечном счёте, решению кадровой проблемы в образовательных учреждениях.

Ранее стало известно, что Выборгский район Ленобласти присоединился к проекту "Пушкинская карта".

Фото: pexels

Теги: дети, школа, школьники
Категории: Выборг, Лента новостей,

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