Выборгские старшеклассники изучают педагогику и психологию

В начале октября в стенах выборгской школы № 7 стартовал новый образовательный проект. Это совместная работа ЛГУ имени Пушкина, Выборгского филиала вуза, районного комитета образования Выборга и района. Программа осуществляется в рамках сетевого взаимодействия по программе "Суббота выборгского школьника".
Первыми слушателями стали старшеклассники нескольких выборгских школ, мотивированные на изучение предметов психолого-педагогической направленности.
Проект уже опробован в Гатчинском районе, где он реализуется с 2018-го года. Он служит профориентации старшеклассников и, в конечном счёте, решению кадровой проблемы в образовательных учреждениях.
Ранее стало известно, что Выборгский район Ленобласти присоединился к проекту "Пушкинская карта".
Фото: pexels
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