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На Кузбассе обрушился Дворец творчества

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В результате обрушения никто не пострадал.

На Кузбассе обрушился Дворец творчества. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Инцидент произошел 4 июля в городе Белово. Сообщается, что рухнул целый пролет здания местного Дворца детского творчества, а также перекрытия и несущие стены. В результате обрушения никто не пострадал. Десять сотрудников эвакуировались самостоятельно, а ученики вышли из здания буквально за несколько минут до происшествия. На месте ЧП работают правоохранительные органы и коммунальщики.

Ранее мы сообщали, что в Саратове в доме взорвался электровелосипед.

Видео: Telegram / 112

Теги: дворец творчества, кузбасс, обрушение здания
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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