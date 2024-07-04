В результате обрушения никто не пострадал.

На Кузбассе обрушился Дворец творчества. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Инцидент произошел 4 июля в городе Белово. Сообщается, что рухнул целый пролет здания местного Дворца детского творчества, а также перекрытия и несущие стены. В результате обрушения никто не пострадал. Десять сотрудников эвакуировались самостоятельно, а ученики вышли из здания буквально за несколько минут до происшествия. На месте ЧП работают правоохранительные органы и коммунальщики.

Ранее мы сообщали, что в Саратове в доме взорвался электровелосипед.

Видео: Telegram / 112