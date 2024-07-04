На Кузбассе обрушился Дворец творчества. Об этом сообщил Telegram-канал 112.
Инцидент произошел 4 июля в городе Белово. Сообщается, что рухнул целый пролет здания местного Дворца детского творчества, а также перекрытия и несущие стены. В результате обрушения никто не пострадал. Десять сотрудников эвакуировались самостоятельно, а ученики вышли из здания буквально за несколько минут до происшествия. На месте ЧП работают правоохранительные органы и коммунальщики.
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Видео: Telegram / 112
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