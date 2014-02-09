В Саратове в доме взорвался электровелосипед

На месте взрыва находятся специалисты экстренных служб.

В Саратове в жилом пятиэтажном доме взорвался электровелосипед. Об этом сообщила мэр города Лада Мокроусова в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 4 июня на Бахметьевской улице. В результате взрыва в одной из квартир рухнула межквартирная перегородка и произошло возгорание. Никто из жителей не пострадал. На месте взрыва находятся специалисты экстренных служб. Мокроусова поручила администрации района оказать жителям всю нужную помощь.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии в девятиэтажном доме произошел взрыв газа.

Видео: Telegram / Лада Мокроусов