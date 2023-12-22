Учреждение активно занимается образовательной, просветительской и культурной деятельностью.

Дворец творчества "На Ленской" получил статус федеральной инновационной площадки. Об этом информирует пресс-служба Красногвардейского района Петербурга.

Список федеральных инновационных площадок был утверждён Минпросвещения РФ. В этом году туда включено 46 площадок, включая дворец творчества "На Ленской". Основная тематика − "обновление используемых образовательных ресурсов с учетом импортозамещения для повышения компетентности педагогов в области информационно-коммуникационных технологий".

Дворец творчества "На Ленской" активно занимается образовательной, просветительской и культурной деятельностью, а также участвует и побеждает в различных конкурсах, от районных до международных.

Ранее мы сообщили о том, что морских детских школ и клубов станет больше в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Дворец творчества "На Ленской"