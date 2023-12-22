Дворец творчества "На Ленской" получил статус федеральной инновационной площадки. Об этом информирует пресс-служба Красногвардейского района Петербурга.
Список федеральных инновационных площадок был утверждён Минпросвещения РФ. В этом году туда включено 46 площадок, включая дворец творчества "На Ленской". Основная тематика − "обновление используемых образовательных ресурсов с учетом импортозамещения для повышения компетентности педагогов в области информационно-коммуникационных технологий".
Дворец творчества "На Ленской" активно занимается образовательной, просветительской и культурной деятельностью, а также участвует и побеждает в различных конкурсах, от районных до международных.
Ранее мы сообщили о том, что морских детских школ и клубов станет больше в Петербурге.
Фото: ВКонтакте / Дворец творчества "На Ленской"
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