Морских детских школ и клубов станет больше в Петербурге

Сегодня дополнительные программы морской направленности реализуются в 36 образовательных учреждениях города.

Власти Петербурга намерены расширить сети морских детских школ, клубов юных моряков и речников. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 11 января.

Морской совет при городском правительстве создали 20 лет назад. За эти годы он воплотил в жизнь множество проектов по популяризации морских профессий среди молодежи. Работу ведут совместно с вузами, предприятиями, спортивными и общественными организациями.

Сегодня дополнительные программы морской направленности реализуются в 36 образовательных учреждениях Петербурга. Успешно работают Морская школа Московского района и Морской лицей в Приморском районе. На базе Морской технической академии имени адмирала Сенявина создан Морской ресурсный центр дополнительного образования детей.

Кроме того, в городе подготовку детей и подростков по водным видам спорта ведут 5 учреждений спортивного резерва. Петербург является одним из 13 субъектов страны, где парусный спорт утвержден как базовый.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургские родители хотят, чтобы на уроках труда школьников учили готовить, работать с деревом и шить.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)