Петербургские родители хотят, чтобы на уроках труда школьников учили готовить, работать с деревом и шить

Ранее Владимир Путин подписал закон о введении в школах обязательных уроков труда с 1 сентября 2024 года.

Кулинария, столярное дело, рукоделие, мелкий бытовой ремонт и работа с электроинструментом – топ-5 наиболее полезных занятий на уроках труда, по мнению родителей из Петербурга. В открытом опросе сервиса SuperJob приняли участие матери и отцы школьников.

Владимир Путин подписал закон о введении в школах обязательных уроков труда с 1 сентября 2024 года. На вопрос о наиболее актуальных навыках и умениях, которым было бы полезно обучить детей на уроках труда, большинство родителей младшеклассников и учеников среднего звена назвали кулинарию (22 и 28% соответственно). Старшеклассников, по мнению родителей, стоит обучить базовым навыкам шитья и ремонта одежды (24%).

По мнению родителей, школьников также нужно обучать работе с ручным и электроинструментом (отверткой, гаечным ключом, шуруповертом, дрелью). Чем старше дети, тем чаще их родители упоминали слесарное дело и электрику.

Матери и отцы старшеклассников чаще родителей учащихся младшего и среднего звена мечтают, чтобы их детей обучили всем навыкам, необходимым современному человеку в быту.

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