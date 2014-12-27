В 2024 году петербургские школьники будут посещать уроки труда

К учебной деятельности хотят привлечь участников СВО.

В 2024 году в школьную программу вернутся уроки труда. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По словам политика, соответствующий закон подписал президент Росси Владимир Путин. Сейчас во всех школах страны ведется подготовка помещений для уроков. Кабинеты оснащаются всем необходимым.

Кроме того, планируется подготовка педагогов, которые будут учить детей труду. К преподавательской деятельности хотят привлечь участников специальной военной операции, рассказали в ТАСС.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге появятся школы нового поколения. В новых школах тьюторы индивидуально сопровождают школьников, составляя индивидуальные учебные планы и помогая в их реализации. Также в программах данных учебных учреждений появятся предуниверсарий и курсы от ведущих вузов России и мира.

Фото: Pxhere