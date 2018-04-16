В Петербурге появятся школы нового поколения

Начальное и среднее образование здесь будет бесплатным для всех учеников. Оплата предусмотрена только за дополнительные занятия: секции и кружки (по желанию!).

Застройщик Setl Group запускает в Петербурге школы нового поколения. Смелая архитектура, нестандартные фасады, панорамные окна, настоящий кинотеатр в атриуме и скалодром в спортзале – многофункциональные пространства настраивают на учёбу и творчество. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Начальное и среднее образование здесь будет бесплатным для всех учеников. Оплата предусмотрена только за дополнительные занятия: секции и кружки (по желанию!).

В новых школах тьюторы индивидуально сопровождают школьников, составляя индивидуальные учебные планы и помогая в их реализации. Также в программах данных учебных учреждений появятся предуниверсарий и курсы от ведущих вузов России и мира.

В первую очередь такие школы появятся в ЖК на Кубинской улице, "Парадном ансамбле", Univer City и в "Городе звезд".

Фото: Setl Group