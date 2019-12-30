Андрей Миронов-младший завоевал спецприз актерской премии "Фигаро" в Петербурге

Лауреатами премии стали несколько известных актеров, два талантливых режиссера и поэт.

В минувшее воскресенье, 8 марта, в петербургском театре "Русская антреприза" имени Андрея Миронова" наградили лауреатов национальной актерской премии "Фигаро". Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В переданной на церемонию телеграмме президента Владимира Путина отмечалось, что проект объединил увлеченных и одаренных людей, приумножающих традиции отечественного драматического искусства. Награду имени актера Андрея Миронова назвали благодарностью за труд и верностью актерскому признанию. Ее вручают в течение 10 лет самым выдающимся режиссерам и артистам. Лауреатами премии стали актеры Евгения Симонова, Анатолий Белый, Виктор Сухоруков, Антон Шагин и другие, поэт Илья Резник, режиссеры Наталья Бондарчук и Теодорос Терзопулос.

Отдельные специальные призы "Фигаро" вручили тележурналисту Галине Мшанской и артисту Андрею Миронову-младшему, внуку знаменитого актера.

Ранее мы писали, что артист БДТ получил престижную премию Владислава Стржельчика.

Фото: пресс-служба Смольного