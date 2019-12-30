Артист БДТ получил престижную премию Владислава Стржельчика

Церемония была приурочена ко дню рождения выдающегося советского актёра.

Заслуженный артист России Василий Реутов стал 31 января, в пятницу, новым лауреатом Независимой актерской премии имени Владислава Стржельчика.

На церемонии были показаны отрывки из фильмов и спектаклей с участием Владислава Стржельчика. Сама премия была учреждена в 1998 году, чтобы не только сохранить память о выдающемся артисте, но и поддержать талант молодых актёров.

Для Василия Реутова эта награда имет особенную ценность. Ведь он попал в звездный состав БДТ в 1991 году — там играл и Владислав Стржельчик. По словам Реутова, актер строго относился к нему. Даже однажды произнёс фразу во время репетиции: "Вася, это никуда не годится!"

Ранее мы сообщили, что БДТ обратился в прокуратуру из-за аварийного состояния "лесов" на крыше.

Фото: БДТ