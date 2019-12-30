БДТ обратился в прокуратуру из-за аварийного состояния "лесов" на крыше

Конструкции все еще не убрали со здания театра.

БДТ обратился в прокуратуру Петербурга из-за аварийного состояния строительных лесов на крыше здания. Подрядчик должен был завершить работы к 25 ноября 2019 года, однако этого до сих пор не произошло. Руководство театра обратилось к специалистам из-за оставленных временных конструкций на кровле. Заказчиком работ выступила Северо-Западная дирекция по строительству, которая делегировала мероприятия подрядчику "Аркс". Государственный контракт предусматривал замену пяти тысяч квадратных метров кровли. К данному моменту соглашение расторгнуто в одностороннем порядке из-за невыполнений заданий компанией-подрядчиком.

В пресс-службе театра рассказали, что заказчик не сдал завершенный объект. Однако срок разрешения на работы у него закончился. Сейчас ответственность за конструкции на БДТ несет СЗД. Ранее заказчик был уверен, что взятые подрядчиком работы будут выполнены своевременно, но в конце ноября ситуация изменилась. Договор расторгли 27 ноября. Причиной стало неудовлетворительное качество работ, а также нарушение сроков исполнения заказа. Подрядчику ранее предъявлялись замечания, связанные с нарушениями по возведению временных конструкций. Однако на них не было ответной реакции.

Ранее из Петербурга в Москву: БДТ покажет на гастролях спектакль с Алисой Фрейндлих.

Фото: Piter.tv

