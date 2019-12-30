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Из Петербурга в Москву: БДТ покажет на гастролях спектакль с Алисой Фрейндлих
Сегодня, 15:19
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arteliseev

Из Петербурга в Москву: БДТ покажет на гастролях спектакль с Алисой Фрейндлих

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Постановка была приурочена к 85-летию актрисы.

Сегодня, 19 января, труппа Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова отправляется с гастролями в Москву.

В этом году театр покажет спектакль "Волнение" Ивана Вырыпаева по одноименной пьесе, написанной специально для Алисы Фрейндлих.

Напомним, что самые яркие страницы в 100-летнюю летопись БДТ вписал режиссер Георгий Товстоногов, который сформировал за 33 года своей работы едва ли не лучшую в СССР актерскую труппу.

Его имя театру было присвоено в 1992 году. 

Ранее мы сообщили, что спектакль "Аустерлиц" зрители увидят на Второй сцене БДТ.

Фото: БДТ

Теги: алисафрейндлих, бдт, театр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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