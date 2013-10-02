Вновь прошли обыски в петербургском "Водоканале"

Полицейские приехали к руководителю коммерческой компании, которого подозревают в многочисленных эпизодах посредничества между руководством "Водоканала" и застройщиками.

Во вторник, 16 августа, стало известно, что в Петербурге возобновили обыски по уголовному делу в отношении нескольких бывших и действующих сотрудников ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Об этом пишет 47news.

Полицейские приехали к руководителю коммерческой компании, которого подозревают в многочисленных эпизодах посредничества между руководством "Водоканала" и застройщиками. Основанием обысков послужили показания, которые ранее получили от задержанных по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

Начальника управления по подключениям департамента по оформлению разрешительной документации Павла Александрова и его подчиненного доставили в Главное следственное управление.

Помимо этого, под следствие попал руководитель нескольких коммерческих предприятий, работавших на субподряде. Мужчину подозревают в незаконном посредничестве между застройщиками и руководством "Водоканала".

Напомним, что в начале августа бывшего директора "Водоканала" Александра Данилова, который работал на предприятии с 1985-го года, признали невиновным. Ранее он проходил фигурантом по делу о злоупотреблении полномочиями, в результате которых был причинен ущерб почти в миллиард рублей.

Следствие расследует уголовное дело о подделке разрешений на подключение новостроек к сетям. После обысков, которые прошли в июле, были задержаны 4 человека: Александр Данилов, бывший замначальника отдела подключения к сетям Алексей Грибулин, действующие специалисты того же отдела Вячеслав Гольдин и Антон Вебер.

Фото: Piter.tv