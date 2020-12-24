Внешняя трудовая миграция в Петербурге составила 320 тыс. человек за год

На сегодняшний день экономить на привлечении рабочих из-за рубежа уже не получается.

Председатель комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко рассказал, что быстро отказаться от трудовых мигрантов не получится. Власти Петербурга изучают опыт столицы по отказу от мигрантов.

На сегодняшний день экономить на привлечении рабочих из-за рубежа уже не получается потому, что зарплатные ожидания иностранцев растут. По словам Чернейко, очень многое зависит от девелоперов и операторов. По мере того, как будут применяться новые технологии на стройке, будет уменьшаться число работников этой сферы. Производительность труда должна вырасти

Чернейко добавил, что стоимость труда российского и иностранного рабочего практически не отличается. Заработная плата в 50 тыс. рублей мало кого интересует, трудоустройство от 80 тыс. рублей интересует.

Ранее количество безработных петербуржцев за год сократилось в четыре раза. Количество рабочих мест повысилось на 2%.

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