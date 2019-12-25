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Количество безработных петербуржцев за год сократилось в четыре раза
Сегодня, 19:19
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Количество безработных петербуржцев за год сократилось в четыре раза

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Количество рабочих мест повысилось на 2%.

Стало известно, что с начала 2021 года количество безработных в Петербурге сократилось в 3,7 раза. На сегодняшний день менее 25 тыс. нетрудоустроенных горожан находятся на учете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по труду и занятости населения.

На 6 декабря этого года на учете состоят 24 737 безработных горожанина, в январе насчитывали 92 369 человек. По словам председатель комитета Дмитрий Чернейко, к концу 2021 года кризисные явления в основном преодолены. Количество рабочих мест повысилось на 2%.

Средний уровень заработной платы в городе составляет 68 тыс. рублей на сегодняшний день. 

Ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге насчитывается более 130 тыс. самозанятых. Не исключено, что число может вырасти до 500 тыс. человек.

Фото: pexels

Теги: безработные, комитет по труду и занятости
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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