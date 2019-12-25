Не исключено, что число может вырасти до 500 тысяч человек.

В Петербурге насчитывается более 130 тысяч самозанятых. Не исключено, что число может вырасти до 500 тысяч человек. Об этом журналистам рассказал председатель комитета по труду и занятости населения города Дмитрий Чернейко.

Чернейко достаточно позитивно оценивает рост числа самозанятых, даже если они не платят налоги, а просто оформили статус. По его словам, человек должен научиться жить в легальном пространстве, имея при этом возможность, к примеру, взять кредит или ипотеку.

Он также заявил, что сегодня в Петербурге в различных сферах бизнеса наблюдается дефицит персонала – 5500 человек. Из позитивного – минимальная зарплата выросла на 9%. Средняя заработная плата в Петербурге составляет 62 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что в Петербурге на 15% уменьшилось число вакансий в сфере услуг.

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