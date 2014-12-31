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В Петербурге на 15% уменьшилось число вакансий в сфере услуг
Сегодня, 14:22
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В Петербурге на 15% уменьшилось число вакансий в сфере услуг

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При этом сегодня число вакансий на 16% больше, чем в пандемийный 2020 год. 

В Петербурге в ноябре этого года по сравнению с октябрем число вакансий в сфере услуг уменьшилось на 15%. Данные представили аналитики Исследовательского центра SuperJob. 

По словам руководителя центра Натальи Головановой, на такую статистику сказались не только локдаун и коронавирусные ограничения, но и сезонные процессы на рынке труда. В 2017-2019 годах число вакансий в ноябре также было меньше, чем в октябре и сентябре. Однако сегодня число вакансий на 16% больше, чем в пандемийный 2020 год. 

Также сервис SuperJob подготовил декабрьский топ вакансий в Петербурге с зарплатами более 250 тысяч рублей.

Фото: pixabay.com 

Теги: вакансии, сфера услуг
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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