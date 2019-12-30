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Внешний долг России в 2019 году составил $481,5 млрд

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Заявление распространили в ЦБ РФ.

Стало известно, какой отметки достиг внешний долг Российской федерации. За 2019-й год долг РФ вырос на 5,9% (26,8 миллиардов долларов) и на первый день 2020 года составил 481,5 миллиардов долларов. Отмечается, что основную роль в росте показателя сыграла покупка "нерезидентами суверенных ценных бумаг". Они были номинированы и в рублях, и в иностранной валюте.

В ЦБ РФ также отметили, что внешний долг частного сектора почти не изменился. Повышение показателя обязательств прочих секторов снижается показателем сокращения внешней задолженности российских банков.

Ранее мы сообщали о том, что петербургский бизнесмен купил портрет Путина за 400 тыс. евро.

Теги: долг, финансы, цб рф
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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