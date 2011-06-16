В Петербурге совершенствуют систему социальной поддержки граждан

В администрации Петербурга подписали постановление, согласно которому вносятся изменения в государственную программу "Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
По мнению властей, совершенствование социальной поддержки населения будет способствовать повышению благосостояния граждан.
Программа дополняется системой долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в соответствии с указаниями Минтруда России.
Ранее сообщалось, что Смольный направит 500 тыс. рублей на займы самозанятым бизнесменам.
Фото: Piter.TV
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