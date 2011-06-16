В Петербурге совершенствуют систему социальной поддержки граждан

Внесены изменения в госпрограмму "Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге".

В администрации Петербурга подписали постановление, согласно которому вносятся изменения в государственную программу "Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

По мнению властей, совершенствование социальной поддержки населения будет способствовать повышению благосостояния граждан.

Программа дополняется системой долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в соответствии с указаниями Минтруда России.

Ранее сообщалось, что Смольный направит 500 тыс. рублей на займы самозанятым бизнесменам.

Фото: Piter.TV