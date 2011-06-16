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В Петербурге совершенствуют систему социальной поддержки граждан
Сегодня, 11:47
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге совершенствуют систему социальной поддержки граждан

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Внесены изменения в госпрограмму "Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге".

В администрации Петербурга подписали постановление, согласно которому вносятся изменения в государственную программу "Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

По мнению властей, совершенствование социальной поддержки населения будет способствовать повышению благосостояния граждан.

Программа дополняется системой долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в соответствии с указаниями Минтруда России.

Ранее сообщалось, что Смольный направит 500 тыс. рублей на займы самозанятым бизнесменам.

Фото: Piter.TV

Теги: изменения, смольный, социальная поддержка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Голубева Татьяна Мария
Сегодня 12:03

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