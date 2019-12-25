Две иномарки столкнулись лоб в лоб на улице Возрождения

На место происшествия приехала реанимация.

Днем 29 апреля в Кировском районе Петербурга произошла авария. По словам очевидцев, возле дома №34 на улице Возрождения лоб в лоб столкнулись две иномарки. В сети появились фотографии с места происшествия.

На кадрах видно, что в аварии значительно пострадал оранжевый седан и черный внедорожник. Они встали друг напротив друга, перегородив проезд практически по всей дороге. Обстоятельства происшествия не называются.

Неизвестно, есть ли пострадавшие. На месте аварии работали медики на реанимобиле.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб