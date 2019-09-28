ДТП на пересечении Кадетской линии и набережной Макарова создало пробку

Столкновение двух легковушек было несильным.

На Васильевском острове собралась значительная пробка из-за незначительного ДТП у Тучкова моста. Момент ДТП попал на камеру наблюдения. Кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

Авария проищошла на пересечении Кадетской линии, набережной Макарова и Тучкова моста. Там дорогу не поделили Volkswagen Polo и предположительно Lada XRAY. На кадрах видно, что столкновение несильное и обошлось без пострадавших, но из-за ДТП сейчас там собралась сильная пробка.

Накануне после ДТП на Типанова автомобиль влетел в столб.

Видео: Piter.TV