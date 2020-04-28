Видео: после ДТП на Типанова автомобиль влетел в столб

Из пешеходов никто не пострадал.

Вечером в Московском районе произошло ДТП, после чего один из участников аварии врезался в столб. Piter.TV получил видео с момента происшествия.

Инцидент случился на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Типанова. После столкновения "Фольксваген" влетел в столб, рядом находился пешеход, но ему удалось избежать ДТП. О пострадавших не сообщается.

На место прибыли сотрудники "скорой помощи".

Ранее власти Петербурга составили список сотрудников и автомобилей, которым разрешено передвигаться по городу.

Видео: Piter.TV