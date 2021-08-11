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Внедорожник перевернулся на крышу в результате ДТП на Зеленогорском шоссе

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Авария произошла в поселке Репино.

В поселке Репино, на Зеленогорском шоссе, произошло лобовое столкновение внедорожника Range Rover и иномарки Mazda. Об этом 11 августа очевидцы рассказали в социальных сетях. 

Авария произошла вечером. В результате столкновения внедорожник перевернулся на крышу, иномарку же отбросило к ограждению. Судя по фотографиям, японский авто остался без передней части и колес. Информации о пострадавших нет.

Ранее мы писали, что велосипедист устроил массовое ДТП в Красносельском районе.

Фоото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: дтп, зеленогорское шоссе, столкновение
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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