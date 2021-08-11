Внедорожник перевернулся на крышу в результате ДТП на Зеленогорском шоссе

Авария произошла в поселке Репино.

В поселке Репино, на Зеленогорском шоссе, произошло лобовое столкновение внедорожника Range Rover и иномарки Mazda. Об этом 11 августа очевидцы рассказали в социальных сетях.

Авария произошла вечером. В результате столкновения внедорожник перевернулся на крышу, иномарку же отбросило к ограждению. Судя по фотографиям, японский авто остался без передней части и колес. Информации о пострадавших нет.

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