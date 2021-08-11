Велосипедист устроил массовое ДТП на улице Пограничника Гарькавого

В Красносельском районе произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста и пяти автомобилей. Об этом 11 августа сообщают очевидцы в социальных сетях.
Авария произошла днем на улице Пограничника Гарькавого. Водитель автомобиля Mercedes ехал по дороге, как вдруг перед ним (в неположенном месте) проехал велосипедист, которого автовладелец сбил. После водитель влетел в Suzuki, который в результате столкновения перевернулся на крышу. Досталось и двум припаркованным иномаркам.
В результате аварии никто не пострадал. Велосипедист же скрылся с места ДТП.
Ранее мы писали, что на Ленинском автобус врезался в столб, пострадали семь человек.
Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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