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Велосипедист устроил массовое ДТП на улице Пограничника Гарькавого

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Пострадавших нет.

В Красносельском районе произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста и пяти автомобилей. Об этом 11 августа сообщают очевидцы в социальных сетях. 

Авария произошла днем на улице Пограничника Гарькавого. Водитель автомобиля Mercedes ехал по дороге, как вдруг перед ним  (в неположенном месте) проехал велосипедист, которого автовладелец сбил. После водитель влетел в Suzuki, который в результате столкновения перевернулся на крышу. Досталось и двум припаркованным иномаркам. 

В результате аварии никто не пострадал. Велосипедист же скрылся с места ДТП.

Ранее мы писали, что на Ленинском автобус врезался в столб, пострадали семь человек.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: велосипедист, дтп, улица пограничника гарькавого
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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