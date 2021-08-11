Велосипедист устроил массовое ДТП на улице Пограничника Гарькавого

Пострадавших нет.

В Красносельском районе произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста и пяти автомобилей. Об этом 11 августа сообщают очевидцы в социальных сетях.

Авария произошла днем на улице Пограничника Гарькавого. Водитель автомобиля Mercedes ехал по дороге, как вдруг перед ним (в неположенном месте) проехал велосипедист, которого автовладелец сбил. После водитель влетел в Suzuki, который в результате столкновения перевернулся на крышу. Досталось и двум припаркованным иномаркам.

В результате аварии никто не пострадал. Велосипедист же скрылся с места ДТП.

Ранее мы писали, что на Ленинском автобус врезался в столб, пострадали семь человек.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб