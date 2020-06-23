Внедорожник главы администрации врезался в жилой дом в Луге

Никто не пострадал.

Вечером понедельника, 22 июня, в угол одного из лужских домов по улице Миккели "Мицубиси Паджеро". Фотографии внедорожника разместили в ВК-сообществе "Подслушано в городе Луга".

По информации 47news, управлял внедорожником глава Осьминского поселения Владимир Орысюк. Он не получил травм и не нанёс урон зданию.

Чиновник до сих пор не назвал причину аварии: по его словам, машина не вошла в поворот.

Ранее мы рассказали о том, что в массовой аварии на КАД погиб человек.

Фото и видео: ВКонтакте / lugasluh