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Внедорожник главы администрации врезался в жилой дом в Луге

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Никто не пострадал.

Вечером понедельника, 22 июня, в угол одного из лужских домов по улице Миккели "Мицубиси Паджеро". Фотографии внедорожника разместили в ВК-сообществе "Подслушано в городе Луга".

По информации 47news, управлял внедорожником глава Осьминского поселения Владимир Орысюк. Он не получил травм и не нанёс урон зданию.

Чиновник до сих пор не назвал причину аварии: по его словам, машина не вошла в поворот. 

Ранее мы рассказали о том, что в массовой аварии на КАД погиб человек.

Фото и видео: ВКонтакте / lugasluh

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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