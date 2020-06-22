В массовой аварии на КАД погиб человек

Пострадали семеро.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, в понедельник, 22 июня, на 10 километре КАД произошла массовая авария с участием пяти автомобилей.

Сообщается, что около семи вечера столкнулись "Камаз" и легковые автомобили. К месту прибыли спасатели. Уточняется, что один человек погиб, двое получили многочисленные травмы. По информации пресс-службы МЧС, пострадало также 7 человек.

Петербуржцы поделились кадрами с места происшествия в соцсетях. На фотографиях видно, как один автомобиль перевернулся на бок и лежит на другом автомобиле.

Другой автомобиль оказался под "Камазом". На фото также видно еще одну пострадавшую машину.

Там грузовик ехал, а впереди пробка началась, он на скорости прям и въехал. Я видела! отметила свидетельница в комментариях.

Спасатели продолжают работать на месте происшествия. Точные обстоятельства аварии выясняются.

Ранее мы писали, что районный суд отправил виновника смертельного ДТП на ЗСД в колонию-поселение.

Фото: vk.com/spb_today