Районный суд отправил виновника смертельного ДТП на ЗСД в колонию-поселение

В аварии погибло 8 человек.

В понедельник, 22 июня, стало известно, что Выборгский районный суд огласил приговор в отношении мужчины, который устроил огненное ДТП на ЗСД в октябре 2018 года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе.

Известно, что подсудимый, управляя "Сканией" с полуприцепом, следовал по 36 километру ЗСД в направлении от КАД вокруг города к поселку Белоостров в Выборгском районе. Разогнавшись до 80 км/ч, мужчина не выдержал дистанцию и не справился с управлением своего авто, совершил столкновение с попутным "Ивеко" с полуприцепом. В результате этого "Скания" выехала на встречную полосу, где столкнулась с "Хендаем", после чего "Хендай" начал гореть. Всего в аварии погибло 8 человек.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3.5 года в колонии-поселении с запретом на управление автомобилем на 3 года.

Ранее мы писали, что у СКЦ "Буревестник" произошло двойное ДТП.

Видео: vk.com/spb_today