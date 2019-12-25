В двух авариях участвовал общественный транспорт.

Вечером в понедельник, 22 июня, петербуржцы поделились фотографиями с места происшествия на улице Подвойского.

Там, у СКЦ "Буревестник", произошло двойное ДТП с участием общественного транспорта. Сначала там столкнулись маршрутка и легковой автомобиль, а к 17:35 произошла еще одна авария: автобус "протащил" легковушку в заднюю часть маршрутки. По итогу участники столкновения заняли 3 полосы из 4. Очевидец сообщил, что в 17:50 вся улица была "красной". Однако спустя час, судя по данным сервиса "Яндекс. Карты", улица свободна.

Ранее мы писали, что момент ДТП на перекрестке 22-23 линий ВО и Большом проспекте попал на видео.

Фото: vk.com/spb_today