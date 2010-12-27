Вместимость "Газпром Арены" увеличат к финалу Лиги чемпионов в 2021 году

Из-за Лиги чемпионов клубу "Зенит" придется играть на выезде конец сезона-2020/21.

Генеральный директор "Газпром Арены" Владимир Литвинов рассказал, что ждет петербургский стадион из-за финала Лиги чемпионов. Об этом сообщило РИА Новости.

В 2021 году на стадионе пройдет финал Лиги чемпионов. Именно по этой причине петербургский клуб "Зенит" будет играть на выезде конец сезона-2020/21, так как организаторы с 15 мая начнут готовить стадион к мероприятию.

Для финала Лиги вместимость "Газпром Арены" увеличат до максимума. На стадион смогут попасть более 60 тысяч болельщиков, что устроило УЕФА. Однако, из-за демонтажа временных трибун на третьем ярусе, принять 68,5 тысяч человек, как во время Чемпионата мира, не получится.

УЕФА: Петербург готов к финалу Лиги чемпионов в 2021 году.

Фото:Piter.tv