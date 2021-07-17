Вложения в землю под строительство жилья выросли на 13% в Петербурге

Чаще всего сделки заключались с владельцами участков, расположенных в административных границах Северной столицы.

Вложения застройщиков в земельные участки на территории Северной столицы в период с января по сентябрь вырос на 13%. Всего показатель достиг 76 млрд рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на аналитиков консалтингового центра "Петербургская недвижимость".

Чаще всего земельные банки пополнялись в III квартале 2023 года. За это время было приобретено 2/3 от общего объёма предложения. Кроме того, на рынке прибавилось число крупных лотов в сравнении с прошлым годом.

Чаще всего сделки заключались с владельцами участков, расположенных в административных границах Петербурга. Из них 76% относятся к свободным территориям, пригодным для застройки. Остальные участки подходят для проведения редевелопмента и реконструкции. Наибольшее число сделок в этой части заключили в Приморском районе.

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Фото: Piter.TV