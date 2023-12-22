На закупку трамваев для линии "Славянка" направили 500 млн рублей

Протяжённость трамвайных путей на новой линии превысит 21 км.

Строительство новой трамвайной линии "Славянка" в Северной столице будет осуществляться с использованием инфраструктурных облигаций: первый пакет финансирования составит свыше 500 млн рублей. Средства направят на закупку 22-х низкопольных трёхсекционных трамваев. Об этом сообщает пресс-служба компании "ДОМ.РФ".

Протяжённость трамвайных путей на новой линии превысит 21 км. Кроме того, будут созданы депо, мосты, путепроводы и 24 остановки. Всего "Дом.РФ" направит более 17 млрд рублей на строительство трамвайной линии "Славянка". Предоставление льготного займа было одобрено правительственной комиссией по региональному развитию в декабре 2022 года.

Первые трамваи начнут курсировать по маршруту от Купчино до Шушар в 2025 году, строительство нового участка до Славянки подойдёт к концу в 2026-ом.

Ранее мы сообщили о том, что в торой этап трамвайной линии "Славянка" получил разрешение на строительство.

Фото: ДОМ.РФ