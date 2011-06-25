Второй этап трамвайной линии "Славянка" получил разрешение на строительство

На данный момент рабочие трудятся над выполнением работ первого этапа на участке от метро "Купчино" до Шушар.

Госстройнадзор Северной столицы получил разрешение на строительство второго этапа трамвайной линии на участке от станции метро "Купчино" до посёлка Шушары и жилого района Славянка. Об этом информирует пресс-служба Смольного.

Напомним, что концессионное соглашение о создании трамвайной линии было заключено ещё в 2019 году. Оно будет действовать в течение 30-ти лет: за это время будет построено три моста, а также автоматизированное трамвайное депо и четыре путепровода. Кроме того, для обслуживания пассажиров на линии городское правительство купит 22 низкопольных трамвая "Невский".

На данный момент рабочие трудятся над выполнением первого этапа трамвайной линии до Шушар.

Ранее мы сообщили о том, что инвестиции в транспортную систему Петербурга и Ленобласти составили более 1,5 трлн рублей.

Фото: Правительство Петербурга; пресс-служба Госстройнадзора