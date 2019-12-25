Эксперты оценили реакцию первичного рынка недвижимости Петербурга на мобилизацию

Показатель по договора долевого участия строительства за октябрь снизился на 13%.

После объявления в РФ частичной мобилизации на первичном рынке недвижимости Петербурга произошёл спад, однако его нельзя считать значительным. По информации "РБК Петербург", такое мнение выразили эксперты "Циан.Аналитики".

За прошлый месяц в сегменте строящегося жилья было заключено 4,7 тыс. договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), что на 13% меньше сентябрьских показателей. Также эта цифра на 33% меньше в сравнении с показателями аналогичного периода 201-ого года. Всего в Северной столице за месяц приобретено 3,3 тыс. квартир.

Добавим, что за октябрь в Ленинградской области подписано 1,4 тыс. ДДУ.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы в два раза чаще начали сдавать квартиры с пометкой "срочно".

Фото: Piter.TV