Петербуржцы в два раза чаще начали сдавать квартиры с пометкой "срочно"

В марте количество желающих продать недвижимость увеличилось.

В октября продали почти 4% жилья в Петербурге с пометкой срочно. Об этом 7 ноября рассказали эксперты Циан.Аналитики.

В России на долю срочных продаж также пришлось 4%. В марте количество желающих продать недвижимость увеличилось. Больше всего таких объявлений в Ростове-на-Дону и в Краснодаре. В Москве показатель составил 3,1%.

Отмечается, что продавцы незначительно снижают цены, несмотря на срочную продажу. Средний срок экспозиции по срочным объявлениям всего на 5 дней меньше, чем по рынку в целом.

Напомним, что пожарные нашли два тела в горящем доме на Пограничной улице. Одноэтажный дом площадью 30 "квадратов" огонь полностью уничтожил. Спасатели нашли под завалами двух людей. Они погибли.

Ранее в Петербурге стали ниже цены на жилье в новостройках. Теперь минимальная стоимость квадратного метра обойдется покупателю в 235,6 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv