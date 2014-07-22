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В Петербурге стали ниже цены на жилье в новостройках
Сегодня, 14:59
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В Петербурге стали ниже цены на жилье в новостройках

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Теперь минимальная стоимость квадратного метра обойдется покупателю в 235,6 тыс. рублей.

В Петербурге вновь немного снизились цены на жилье. За месяц они изменились на 0,8 процента. Теперь минимальная стоимость квадратного метра обойдется покупателю в 235,6 тыс. рублей. Об этом сообщили аналитики ЦИАН. 

По версии специалистов, россияне стали чувствовать уверенность в будущем. Поэтому у них вновь вернулся интерес к покупке площади.

Эксперты добавили, что в других регионах квартиры в новостройках подорожали. Средняя стоимость первичного жилья в городах-миллионниках составляет 137 тыс. рублей за "квадрат". В Волгограде недвижимость подорожала на 2,5 процента, в Ростове-на-Дону – на 1,7 процента, в Краснодаре – на 1,5 процента.

Ранее на Piter.tv: врач-терапевт рассказала петербуржцам, чем опасна жара в квартире.

Фото: Pxhere

 

Теги: квартира, недвижимость, цены на жилье, циан
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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