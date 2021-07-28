Врач-терапевт рассказала петербуржцам, чем опасна жара в квартире

По мнению специалиста, прохладный дом лучше душного.

Специалист рассказала, почему жить в прохладной квартире полезнее, чем в жаркой. Врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева объяснила "Невским Новостям", что в холоде ничего страшного нет.

По словам специалиста, человек, который привык к низким температурам имеет более крепкий иммунитет, который более устойчив к неблагоприятному климату. Он вряд ли заболеет из-за сквозняка или прогулки в непогожий день.

Врач отметила, что не стоит путать холодное жилье с сырым. Если в доме высокая влажность, то это опасно для здоровья жильцов. Сырость и влага провоцируют аллергии, астму, проблемы с легкими. Если в доме появилась плесень, то проблему нужно решать очень оперативно.

Медик добавила, что также вредно жить в очень теплых квартирах. Сухой воздух пересушивает слизистую, из-за чего человек чаще болеет ОРВИ. Влажная слизистая защищает организм от бактерий и вирусов.

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