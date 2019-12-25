Специалисты Роспотребнадзора рассказали, куда обращаться, если в квартире холодные батареи

Сначала нужно составить претензию в управляющую компанию или ТСЖ.

Специалисты Роспотребнадзора Петербурга рассказали, куда нужно обращаться, если в квартире холодно. Сотрудники службы уточнили, что низкими температурами считаются показатели ниже положенных +18...+20 градусов или ниже +20...+22 градусов в угловых комнатах.

Сначала нужно составить претензию в управляющую компанию или ТСЖ. В ином случае владельцу жилья придется разбираться с поставщиком услуг. Заявление нужно составлять в двух экземплярах. Один вручают исполнителю, на втором ставится отметка о принятии. В ведомстве добавили, что в случае получения отказа принимать претензию нужно отправить документ по почте.

В претензии нужно описать проблему, ссылаясь на постановление кабмина страны от 6 мая 2011 года N 354 г. Если управляющая компания или ТСЖ не принимает меры, то нужно идти в Госжилинспекцию по месту жительства или суд.

Ранее на Piter.tv: в Перекупном переулке произошла очередная коммунальная авария.

Фото: Pxhere