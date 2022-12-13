Влияние международных отношений на свою карьеру чувствует каждый четвертый петербуржец

Наибольшее влияние ситуация в мире оказала на специалистов по закупкам, менеджеров среднего и высшего звена, а также работников сферы IT, искусства, развлечений и массмедиа.

Каждый четвёртый житель Петербурга признаётся, что текущие изменения в международных отношениях довольно сильно затронули его карьеру. Об этом информирует пресс-служба сервиса по поиску работы "HeadHunter Северо-Запад" со ссылкой на проведённый среди горожан опрос.

Ещё 12% горожан уверены, что международная повестка никак не повлияла на их работу. Соотношение горожан, которые чувствуют влияние изменений, и тех, кто практически не замечает их в своей карьере, составляет 36% к 64%. Чаще такую закономерность отмечают молодые сотрудники.

Наибольшее влияние ситуация в мире оказала на специалистов по закупкам, менеджеров среднего и высшего звена, а также работников сферы IT, искусства, развлечений и массмедиа. Гораздо реже об изменениях в трудовой деятельности в связи с международными отношениями заявляли юристы, администраторы, научные работники и представители сферы образования.

Ранее стали известны самые востребованные специальности на петербургских заводах.

Фото: Piter.TV