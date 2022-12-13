Стали известны самые востребованные специальности на петербургских заводах

В среднем специалистам на городских промышленных предприятиях предлагают зарплату от 57 до 92 тыс. рублей.

Промышленным предприятия Северной столицы необходимо 20 тыс. работников. Это количество составляет 14% от общего количества вакансий в этой сфере за май. Об этом сообщила пресс-служба сервиса по поиску работы "HeadHunter Северо-Запад".

Самыми востребованными в городе оказались токари и фрезеровщики: за месяц доля вакансий для этих специальностей в городе составила 19%. Также активно ищут технологов (17%), слесарей (16%), машинистов (11%), механиков (10%), инженеров-конструкторов (9%), сервисных инженеров (9%) и операторов станков (5%).

В среднем специалистам на заводах Петербурга предлагают зарплату от 57 до 92 тыс. рублей. Наиболее высокое вознаграждение (до 200 тыс. рублей) прямо сейчас предлагают работодатели, опубликовавшие вакансии сервисного инженера, наладчика, оператора станков и машиниста мини-экскаватора.

Ранее мы сообщили о том, что спрос на среднее образование растёт среди петербургских выпускников.

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